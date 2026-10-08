Heusden opent duurzame huizen voor inspiratie

Huiseigenaren in Heusden openen hun deuren op 31 oktober en 7 november tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Zij delen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen om buurtgenoten te inspireren.

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In Heusden kunnen buurtgenoten en geïnteresseerden binnenkort duurzame woningen van binnen bekijken. Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route laten huiseigenaren zien welke maatregelen zij hebben genomen om hun huis energiezuiniger te maken. De open dagen vinden plaats op zaterdag 31 oktober en 7 november.

Landelijk doen meer dan 2.500 huiseigenaren mee aan het evenement. Zij delen praktische tips en ervaringen, variërend van kleine ingrepen zoals radiatorfolie tot grotere aanpassingen zoals ventilatiesystemen. Voor mensen die nadenken over verduurzaming is het een kans om eerlijke verhalen te horen en vragen te stellen.

Inspiratie uit de regio

Ook in Heusden zijn woningen onderdeel van de route. Buurtgenoten die zelf willen beginnen met energiebesparing kunnen zo leren van echte ervaringen uit de buurt. Het evenement is bedoeld om mensen op weg te helpen met slimme keuzes voor hun eigen woning.

De Nationale Duurzame Huizen Route biedt een platform waar deelnemende huiseigenaren hun ervaringen kunnen delen. Zij krijgen een online woningprofiel waarin zij hun maatregelen en resultaten toelichten. Dit profiel kan door anderen worden bekeken en gebruikt als inspiratiebron.