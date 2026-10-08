Dierenmiddag brengt plezier in Someren-Eind

Bij Kleinschalig Wonen in Someren-Eind hebben bewoners een dierenmiddag beleefd met bezoek van Billy’s Boerderij. De activiteit was georganiseerd in het kader van Dierendag.

Gevonden voor jou

De bewoners kregen de kans om te knuffelen met verschillende dieren, waaronder konijnen, ratjes, cavia’s en zelfs een egeltje. Een stinkdier trok ook veel aandacht en zorgde voor nieuwsgierigheid en vrolijke gezichten.

De dieren van Billy’s Boerderij zijn gewend aan mensen, waardoor de middag ontspannen en gezellig verliep. Iedereen kon op zijn eigen manier genieten van het contact met de dieren.

Volgens de organisatie was de middag een groot succes, waarbij zowel de bewoners als de dieren zichtbaar plezier hadden. Het evenement zorgde voor een warme sfeer vol dierenliefde.