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Ravage na botsing tussen twee auto's in Helmond

Aangepast
De weg is afgesloten (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De weg is afgesloten (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Twee auto's zijn donderdagmiddag tegen elkaar gebotst op de Varenschut in Helmond. Dat zorgde voor een flinke ravage: brokstukken en een wiel van een van de auto's liggen op de weg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Minstens één inzittende is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de andere betrokkenen gaat, is niet duidelijk.

Weg afgesloten
 De auto's raakten flink beschadigd bij de botsing. Een bergingsbedrijf takelt ze weg. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk zorgde voor een ravage op de weg (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Het ongeluk zorgde voor een ravage op de weg (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De auto's worden getakeld (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De auto's worden getakeld (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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