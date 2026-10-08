Ravage na botsing tussen twee auto's in Helmond

Twee auto's zijn donderdagmiddag tegen elkaar gebotst op de Varenschut in Helmond. Dat zorgde voor een flinke ravage: brokstukken en een wiel van een van de auto's liggen op de weg.

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Minstens één inzittende is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de andere betrokkenen gaat, is niet duidelijk.

Weg afgesloten

De auto's raakten flink beschadigd bij de botsing. Een bergingsbedrijf takelt ze weg. De weg is in beide richtingen afgesloten.