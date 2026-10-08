Woningen boven supermarkt Heeze genomineerd voor bouwprijs

Vijf houten woningen boven de Albert Heijn in Heeze zijn genomineerd voor de Nationale Houtbouwprijs 2026. Het project, genaamd De Kapelaan, bestaat uit levensloopbestendige woningen en vormt een klein ‘dakdorp’ op het dak van de supermarkt.

Gevonden voor jou

Boven de Albert Heijn aan de Kapelstraat in Heeze zijn vijf woningen gebouwd die grotendeels uit hout bestaan. Het ontwerp van het project moest rekening houden met de supermarkt eronder. Om de winkelvloer zoveel mogelijk open te houden, zijn lichte materialen zoals hout gebruikt.

De woningen hebben onder andere houten verdiepingsvloeren, wanden in houtskeletbouw en houten kapconstructies. De gevels zijn afgewerkt met zwarte houten bekleding, wat het geheel een kenmerkende uitstraling geeft.

Inspiratie uit de omgeving

De zadeldaken van de woningen verwijzen naar de schuren op het landgoed van Kasteel Heeze, dat vlakbij ligt. Hierdoor sluit het dorps silhouet boven de supermarkt goed aan bij de omgeving. Het ontwerp is gemaakt door Pauwert Architectuur.

Boontje Kapelstraat BV was opdrachtgever en Van Gerven Bouwbedrijf voerde de bouw uit. Ook verschillende andere partijen, waaronder Archimedes en K-plus, waren betrokken bij het project.

Genomineerd voor houtbouwprijs

Het woonproject De Kapelaan maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs 2026. Het is een van de projecten die zijn geselecteerd vanwege hun innovatieve gebruik van hout in de bouw.