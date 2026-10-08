Week van de Toegankelijkheid in Valkenswaard: verbeterpunten in kaart

In Valkenswaard heeft het Platform Gehandicapten Valkenswaard het centrum bekeken op toegankelijkheid. De gemeente neemt de verbeterpunten serieus en werkt stap voor stap aan een openbare ruimte waar iedereen zich veilig kan verplaatsen.

Gevonden voor jou

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid staat het thema ‘meedoen voor iedereen’ centraal. In Valkenswaard werkt de gemeente nauw samen met het Platform Gehandicapten Valkenswaard om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Het platform zet zich in voor een gemeente die bruikbaar is voor iedereen.

Onlangs heeft het platform een schouw uitgevoerd in het centrum van Valkenswaard. Hierbij is gekeken naar de toegankelijkheid van stoepen, oversteekplaatsen, routes en voorzieningen. De bevindingen en mogelijke verbeterpunten zijn vastgelegd en gedeeld met de gemeente.

Verbeterpunten aanpakken

De gemeente Valkenswaard neemt de aangedragen verbeterpunten serieus. Samen met het platform wordt bekeken welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Het doel is een openbare ruimte waarin iedereen zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Dit gebeurt stap voor stap.

Toegankelijkheid speelt in Valkenswaard ook een rol bij nieuwe projecten en beleidsplannen. Bij herinrichtingen en bouwprojecten wordt standaard rekening gehouden met de bruikbaarheid voor alle inwoners.

Inclusieve gemeente

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard blijft zich inzetten voor een inclusieve gemeente. Betrokken inwoners kunnen zich aansluiten om mee te denken over de toegankelijkheid van de openbare ruimte en voorzieningen in Valkenswaard. Samen werken zij aan een gemeente waarin iedereen mee kan doen.