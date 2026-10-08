Ward Mariman wordt gemeentesecretaris Bernheze

Ward Mariman is vanaf januari 2027 de nieuwe gemeentesecretaris van Bernheze. Hij brengt jarenlange ervaring binnen het publieke domein mee en wil zich richten op verbinding en ontwikkeling.

Gevonden voor jou

Ward Mariman, 43 jaar, heeft een brede achtergrond in gemeentelijke organisaties en bestuurlijke samenwerking. Vanaf 2022 was hij gemeentesecretaris en algemeen directeur in Mook en Middelaar. Daarvoor werkte hij bij gemeente Nijmegen in verschillende bestuurlijke en organisatorische rollen.

De nieuwe gemeentesecretaris wil zich in Bernheze eerst verdiepen in de organisatie, het bestuur en de gemeente zelf. Hij benadrukt dat samenwerking en het behalen van gezamenlijke resultaten daarbij voorop staan.

Ruime ervaring

Met zijn ervaring in het publieke domein wil Mariman bouwen aan de verdere ontwikkeling van Bernheze. Hij streeft naar een aanpak die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid. Volgens hem is verbinding de sleutel tot succes.

Burgemeester Mark de Man verwacht veel van de komst van Mariman. Hij ziet hem als een ervaren kracht die de bestuurlijke samenwerking kan versterken en de organisatie verder kan ontwikkelen.

Vanaf januari gaat Mariman aan de slag in Bernheze. Hij kijkt ernaar uit om met veel verschillende mensen samen te werken aan wat belangrijk is voor de gemeente.