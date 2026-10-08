TU/e-wiskundige lost zestig jaar oud probleem op met AI

Een wiskundig raadsel uit 1965 is opgelost. Tom Verhoeff van de TU Eindhoven bewees het met hulp van kunstmatige intelligentie (AI). Een nieuwer AI-model vond daarna zelfstandig een veel korter en duidelijker bewijs. Volgens Verhoeff laat dat zien hoe snel AI zich ontwikkelt.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Verhoeff is gepensioneerd wiskundige en informaticus. Stel je een rij dansers voor van wie sommigen dezelfde kleur kleding dragen. Steeds wisselen twee buren van plek. Kun je zo elke mogelijke opstelling precies één keer langs laten komen? De Amerikaanse wiskundige D.H. Lehmer vermoedde in 1965 dat dat kan, op een paar kleine omwegen na. Een bewijs bleef uit. In 2017 loste Verhoeff al het geval met twee kleuren op. Nu bewees hij met hulp van AI dat het ook lukt met meer kleuren en verschillende aantallen dansers per kleur, meldt de TU Eindhoven. Van 150 naar minder dan 30 pagina's

Zijn eerste bewijs besloeg zo'n 150 pagina's. Verhoeff liet het controleren door Lean, een computerprogramma dat elke stap van een wiskundig bewijs nakijkt. Die controle telde ruim 100.000 regels.