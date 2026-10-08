Stroomstoring in De Mortel door graafwerkzaamheden

In De Mortel, gemeente Gemert-Bakel, zijn minder dan 25 adressen sinds vanmiddag zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon rond half vijf en de netbeheerder verwacht deze rond acht uur vanavond te verhelpen.

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De stroomstoring in De Mortel is veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is per ongeluk een kabel geraakt, waardoor minder dan 25 adressen in het postcodegebied 5425 zonder stroom zitten.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren en repareren van kabels en leidingen in de regio, is bezig om het probleem op te lossen. Naar verwachting is de storing rond acht uur vanavond verholpen.