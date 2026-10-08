Tilburg University praat over veiligheid vrouwen

Tilburg University heeft samen met de gemeente Tilburg een avond georganiseerd om de veiligheid van vrouwen in de stad te bespreken. De bijeenkomst vond plaats in poppodium 013, waar experts, ervaringsdeskundigen en inwoners hun ideeën deelden. Burgemeester Fleur Gräper sprak over haar eigen ervaringen en benadrukte het belang van veilige plekken en betrokken omstanders. Het initiatief maakt deel uit van de landelijke Actie Aletta.

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In een volle zaal van poppodium 013 deelden experts, ervaringsdeskundigen en inwoners hun ervaringen en oplossingen om de veiligheid van vrouwen in Tilburg te vergroten. De noodzaak van dit onderwerp werd onderstreept door een incident vorig jaar, waarbij een studente in een steeg dichtbij het podium werd verkracht. Uit onderzoek blijkt dat Tilburgse vrouwen hun stad slechts een 5,3 geven voor veiligheid.

Omstanders en safespaces

Een belangrijk deel van de avond ging over de rol van omstanders. Hoe kun je ingrijpen als je ziet dat iemand wordt lastiggevallen? Volgens experts hoeft dit niet altijd direct de dader aanspreken te betekenen. Omstanders kunnen bijvoorbeeld doen alsof ze het slachtoffer kennen of anderen erbij betrekken om gezamenlijk hulp te bieden.

Ook werd gesproken over safespaces: veilige plekken waar mensen hulp kunnen zoeken. Ideeën zoals een sticker met een herkenbaar logo op ramen of het gebruik van symbolen zoals een regenboogvlag kwamen aan bod. Burgemeester Gräper wil onderzoeken of er voldoende van deze plekken in Tilburg beschikbaar zijn.

Landelijke actie met lokaal vervolg

Actie Aletta, een landelijke tour die bewustwording rond vrouwenveiligheid wil vergroten, verzamelt ideeën en ervaringen uit verschillende steden. Deze worden uiteindelijk gebundeld in een rapport voor bewindslieden in Den Haag. Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan, initiatiefnemer van Actie Aletta, benadrukte dat steden niet moeten wachten op landelijke maatregelen, maar zelf actie moeten ondernemen.

Volgens Boekholt-O’Sullivan is er in Tilburg al veel aandacht voor het onderwerp. Ze hoopt dat de stad blijft werken aan bewustwording en concrete maatregelen om de openbare ruimte veiliger te maken.

Meer bewustwording en training

Burgemeester Gräper ziet naast het creëren van safespaces ook een rol weggelegd voor het trainen van omstanders. Ze wil meer aandacht voor wat mensen kunnen doen om slachtoffers te helpen en situaties te de-escaleren. “Hoe kun je omstanders trainen en het bewustzijn vergroten? Daar moeten we mee aan de slag,” aldus Gräper.

De avond in 013 heeft volgens de organisatoren bijgedragen aan het delen van ideeën en ervaringen, die een basis kunnen vormen voor verdere stappen in Tilburg en daarbuiten.