Goed nieuws voor chaleteigenaren en lange files: dit gebeurde vandaag

Van goed nieuws voor chaleteigenaren van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel tot forse vertragingen door een reeks ongelukken op de Brabantse snelwegen: er gebeurde donderdag weer veel. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Franse vakantiereus Capfun heeft vakantiepark Prinsenmeer in Ommel overgenomen voor 20,6 miljoen euro. Het bedrijf komt met goed nieuws voor eigenaren van chalets: er komen aparte zones voor vakantiegangers en zones waar jaarplaatsen blijven, zolang dat past binnen de vergunningen. Permanent wonen op het park blijft verboden. Chaleteigenaar Roger Seegers is opgelucht. Hij kon zijn chalet drie jaar niet gebruiken, omdat de vergunningen waren ingetrokken. Nu ziet hij weer een mooie toekomst voor zich. Lees het hele verhaal over Prinsenmeer.

Lees ook Capfun bevestigt aankoop paradepaardje Peter Gillis en komt met goed nieuws

Breda International Airport in Bosschenhoofd wil in crisissituaties klaarstaan voor de regio. Directeur Jan Voeten noemt de opvang van vluchtelingen uit conflictgebieden als voorbeeld. Het gaat dan niet om gewone asielzoekers, maar om mensen die plotseling moeten vluchten.

Daarnaast praat het vliegveld met de veiligheidsregio over een rol als uitvalsbasis voor blushelikopters bij natuurbranden in de buurt. De directeur is stellig: “We hebben de faciliteiten, waarom zouden we ons mannetje niet staan?” Lees meer over de plannen van het vliegveld.

Automobilisten hadden donderdagochtend flink wat geduld nodig op de Brabantse wegen. Door meerdere ongelukken ontstonden lange files. De zwaarste vertragingen waren op de A58 bij Bavel en de A2 bij Valkenswaard, waar automobilisten ongeveer een uur langer onderweg waren. Op de A50 tussen Oss-Oost en Renkum stond 30 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat kwam de extra drukte door het omslaan naar regenachtig weer en de ongelukken. Rond half tien was het ergste voorbij. Lees meer over de ochtendspits.

Lees ook Druk op Brabantse wegen: ongelukken zorgen voor vertragingen tot een uur

Anne Quirijnen uit Etten-Leur loopt zondag de marathon in Eindhoven met het beademingsapparaat en het masker van haar zoon Joris (8). Joris heeft CCHS, een zeldzame aandoening waardoor hij vooral ‘s nachts vergeet te ademen. Met deze zware uitdaging wil Anne aandacht vragen voor de ziekte en geld ophalen voor onderzoek in Frankrijk. Daar wordt nu een medicijn ontwikkeld dat al werkt bij muizen. Ze hoopt 42.195 euro op te halen: een euro per meter. Lees het verhaal van Anne.

Lees ook Anne droomt van een toekomst zonder beademingsmasker voor haar zoon

Defensie weigert meer informatie vrij te geven over de verdachte drones die eind 2025 boven onder meer Vliegbasis Gilze-Rijen en Vliegbasis Volkel vlogen. Het ministerie is bang dat mogelijke tegenstanders met die informatie zwakke plekken in de beveiliging vinden. Een interne nota noemt de drones een ‘zorgwekkende ontwikkeling’: het gaat om nieuwe, grotere systemen dan Defensie tot nu toe kende. Britse onderzoekers concludeerden eerder dat de drones zeer waarschijnlijk van schepen uit de Russische schaduwvloot kwamen. Lees meer over de drones.