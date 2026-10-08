Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Erp

In Erp zijn sinds vanavond acht minuten over zes minder dan 25 adressen zonder stroom door een onverwachte storing. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over negen is opgelost.

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De stroomstoring in Erp, een kern binnen de gemeente Meierijstad, wordt op dit moment onderzocht. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

De getroffen adressen bevinden zich in postcodegebied 5469. Monteurs van de netbeheerder werken aan een oplossing, en naar verwachting is de storing rond kwart over negen vanavond verholpen.