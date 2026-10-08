FC Tilburg verdedigt ongeslagen status in Baarle-Nassau

FC Tilburg heeft na drie wedstrijden in de vierde klasse C nog niet verloren. Zondag staat een uitwedstrijd tegen Gloria UC op het programma in Baarle-Nassau.

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FC Tilburg is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Younes Kanoun heeft zeven punten verzameld uit drie wedstrijden en staat daarmee tweede in de vierde klasse C, gelijk in punten met koploper VCB. Zondag wil de ploeg de ongeslagen status behouden én de herfststop ingaan met minimaal tien punten.

De wedstrijd tegen Gloria UC vindt plaats op Sportpark Boschoven in Baarle-Nassau. De tegenstander uit Baarle-Nassau heeft een wisselvallige seizoenstart achter de rug. Gloria UC staat met vier punten uit drie wedstrijden in de middenmoot van de ranglijst en kende tot nu toe zowel een overwinning, een gelijkspel als een nederlaag.

Succes door sterk collectief

FC Tilburg heeft zijn goede start vooral te danken aan verzorgd voetbal en een hecht team dat steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. De ploeg verdedigt compact, creëert veel kansen en beschikt over spelers die met individuele acties het verschil kunnen maken. Trainer Kanoun kan bovendien rekenen op een fitte selectie, wat bijdraagt aan het vertrouwen binnen het team.

Gloria UC kwetsbaar in de verdediging

De resultaten van Gloria UC laten zien dat de ploeg aanvallend gevaarlijk kan zijn, maar verdedigend kwetsbaar is. Zes doelpunten voor en zeven tegen maken duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Op eigen veld zal Gloria UC echter extra gemotiveerd zijn om punten te pakken tegen FC Tilburg, een van de koplopers in de competitie.

Bij FC Tilburg blijft de focus op het verbeteren van het spel en het vasthouden van de intensiteit die de ploeg tot nu toe heeft laten zien. Een overwinning zondag zou de ploeg stevig bovenin de ranglijst brengen en zorgen voor een sterke afsluiting van de eerste fase van het seizoen.