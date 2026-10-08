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Auto in brand in bedrijfsgarage in Veldhoven, twee mensen nagekeken

Aangepast
Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.

Een auto staat in brand in de garage van een bedrijf op een industrieterrein in Veldhoven. Dat zorgt voor veel rook. Ambulancepersoneel heeft twee mensen nagekeken, omdat ze veel rook hadden binnengekregen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

“De werknemers in het pand hebben de auto eerst zelf nog proberen te blussen”, zegt een woordvoerder van de brandweer. “Dat lukte niet.”

Nog veel rook
De brandweer is met twee brandweerwagens bij de brand aan De Run in Veldhoven. Uit de garage komt nog veel rook. De brandweer blust het vuur en ventileert het gebouw.

Het vuur is niet overgeslagen op andere panden. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
    Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bert Jansen/Persbureau Heitink.

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