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Ontdek

Agent vist gestolen scooter uit de sloot en doet een bizarre ontdekking

Aangepast
De kreeften kwamen uit de voorkap van de scooter gekropen (foto: Instagram Wijkagent Den Bosch Hintham).
De kreeften kwamen uit de voorkap van de scooter gekropen (foto: Instagram Wijkagent Den Bosch Hintham).

Wijkagent Jurre Weber van de politie Den Bosch wist donderdagmiddag niet wat hij hoorde toen een collega belde. Kort daarvoor had hij een gestolen scooter uit de sloot gevist in het Westerpark. Dat bleek niet de enige vangst van de dag: uit de scooter kwamen op het politiebureau ineens vier kreeften gekropen.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Samen met twee agenten in opleiding werd de wijkagent donderdagmiddag naar het Westerpark gestuurd, waar een gestolen scooter in de sloot lag. "Met wat creativiteit hebben we de scooter uit de sloot gekregen", schrijft Weber op Instagram.

Bijzondere vangst
De agent had nooit gedacht dat hij daarmee nog meer zou vangen. Nietsvermoedend hebben ze de scooter, die total los was, uitgeladen op het politiebureau. Kort daarna werd de wijkagent gebeld door een collega. "Weet je wat er net uit die scooter kwam gekropen", riep de collega verbaasd.

De voorkap van de scooter zat los en daar kwamen op het politiebureau plotseling vier kreeften uit gekropen. Op een foto op Instagram is te zien dat het om een behoorlijk formaatje kreeft gaat. Wat er met de dieren is gebeurd, kan de wijkagent donderdagavond niet zeggen.

De politie is nog zoek naar de rechtmatige eigenaar van de scooter.

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