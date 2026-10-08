Taekwondo-team Soo Bak-Gi uit Someren-Eind blinkt uit in Ridderkerk

Het taekwon-do team Soo Bak-Gi heeft indrukwekkende resultaten geboekt tijdens de Rotterdam Taekwon-Do Cup in Ridderkerk. Met 15 podiumplaatsen, waarvan 9 kampioenschappen, eindigde het team als derde in de medaillespiegel.

Gevonden voor jou

De Rotterdam Taekwon-Do Cup vond plaats in Ridderkerk en trok deelnemers uit zes verschillende landen. De wedstrijden waren verdeeld over drie onderdelen: tuls (patronen), sparring en hoogtesprong. Soo Bak-Gi liet in alle categorieën zien wat ze in huis hebben.

Het team wist maar liefst 15 keer een podiumplek te bemachtigen. Negen van die plekken waren goed voor een kampioenschap, waarmee Soo Bak-Gi een uitstekende derde plaats behaalde in de medaillespiegel van het toernooi.

Bijdrage uit Someren-Eind

Ook de deelnemers uit Someren-Eind speelden een belangrijke rol in deze prestaties. Hun inzet en resultaten hebben bijgedragen aan het succes van het team. Soo Bak-Gi kijkt terug op een geslaagde deelname aan dit internationale evenement.