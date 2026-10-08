Brabantse gemeenten stimuleren biobased bouwen en telen

Zeven gemeenten in Brabant gaan samenwerken om bouwen en telen met natuurlijke materialen te stimuleren. Met een nieuw convenant willen zij bijdragen aan klimaatdoelen en een toekomstbestendige landbouw. Ook waterschappen en andere partners ondersteunen dit regionale project.

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Zeven Brabantse gemeenten, waaronder Meierijstad, ’s-Hertogenbosch en Oss, hebben een convenant ondertekend om biobased bouwen en telen te stimuleren. Het gaat om bouwen met natuurlijke materialen zoals hout, hennep en stro. Deze samenwerking richt zich op het verbinden van de landbouwsector met de woningbouwopgave en het aanpakken van uitdagingen zoals klimaatadaptatie en circulariteit.

Biobased materialen bieden een duurzaam alternatief voor traditionele bouwmaterialen en kunnen helpen om de CO₂-uitstoot te verlagen. De gemeenten willen met dit convenant werken aan een sterke regionale keten, waarbij lokaal geteelde grondstoffen ook lokaal verwerkt en toegepast worden. Agrariërs uit de regio spelen een belangrijke rol bij de teelt van deze materialen.

Doelen en voordelen

Het project heeft meerdere voordelen. Zo helpt biobased bouwen om minder afhankelijk te worden van schaarse grondstoffen. Daarnaast biedt het kansen voor agrariërs en bedrijven in de regio, bevordert het biodiversiteit en draagt het bij aan een gezonde bodem. Het initiatief sluit aan bij bestaande plannen, zoals de Deal Veur Mekaor.

Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel en RNOB ondersteunen de samenwerking. Samen met partners uit de landbouw-, bouw- en onderwijssector zullen de gemeenten een actieplan opstellen om het gebruik van biobased materialen verder te stimuleren.

Actieplan in ontwikkeling

De komende periode werken de gemeenten aan een concreet actieplan. Daarin wordt uitgewerkt hoe biobased gewassen en bouwmaterialen vaker toegepast kunnen worden in de regio. Het doel is om de ambities uit het convenant om te zetten in praktische stappen, van land tot pand.