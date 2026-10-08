Stroomstoring treft delen van Roosendaal

In Roosendaal is sinds tien uur vanavond een stroomstoring actief. De oorzaak wordt nog onderzocht en het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen.

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De storing treft postcodes 4701EZ en 4701EX in Roosendaal. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, verwacht de storing rond één uur ’s nachts te hebben opgelost.

Het is nog niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt. Technici zijn bezig om het probleem te verhelpen.