Paul Depla mag komende zes jaar burgemeester van Breda blijven

Paul Depla mag de komende zes jaar doorgaan als burgemeester van Breda, als het aan de gemeenteraad ligt tenminste. Dat is donderdagavond besloten. Daarmee lijkt de herbenoeming van de 61-jarige burgemeester in maart 2027 slechts een formaliteit.

Ook Depla zelf gaf donderdagavond aan door te willen voor zijn derde termijn als burgemeester. "Breda is voor mij al lang niet meer alleen de stad waarvan ik burgemeester mag zijn. Ik voel me hier thuis en ben gehecht geraakt aan de mensen, de buurten en dorpen, aan onze bourgondische tradities én natuurlijk aan NAC", zegt de burgervader sinds 2015.

Aanbeveling

Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad stemde met een meerderheid voor de aanbeveling om Depla door te laten gaan. "Met de uitdagingen rond bijvoorbeeld polariserende verhoudingen in de samenleving en de verdere groei van onze stad ben ik blij dat hij zich met zijn ervaring nog een periode voor Breda wil inzetten", zegt Remco Beekers, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt door de commissaris van de Koning, Ina Adema, bij de minister van binnenlandse zaken aangedragen. Die zal nog officieel een besluit moeten nemen. Depla zal naar verwachting in maart 2027 officieel herbenoemd worden.