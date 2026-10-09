Oordeelsvormende commissie in Valkenswaard op 15 oktober

Op donderdag 15 oktober vergadert de oordeelsvormende commissie in Valkenswaard over de Programmabegroting 2027-2030. De bijeenkomst is openbaar en start om half acht ’s avonds in het gemeentehuis aan de Hofnar 15.

Gevonden voor jou

De commissie komt samen in het gemeentehuis van Valkenswaard. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen of live volgen via een webcast op computer, tablet of telefoon.

Het belangrijkste onderwerp op de voorlopige agenda is het voorstel over de Programmabegroting 2027-2030. Tijdens de vergadering is er spreekrecht over de agendapunten, waardoor inwoners hun mening kunnen geven.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 oktober vanaf half acht ’s avonds in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. De vergadering is openbaar, zodat iedereen aanwezig kan zijn of online mee kan kijken.

Meer informatie over de volledige agenda is te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard.