Verkeer trekt zich niets aan van wegafzetting na botsing

Agenten van de politie Helmond verbazen zich over de hoeveelheid automobilisten die zich niets aantrekken van wegafzettingen. Donderdagmiddag was dit het geval na een kop-staartbotsing op de Varenschut in Helmond.

"Wij hebben al vaker berichten geplaatst dat wij ons verbazen hoeveel weggebruikers afzettingen negeren. Helaas was dat ook hier het geval", laat een van de betrokken agenten weten op Instagram.

"Ja, wij snappen dat je moet omrijden en begrijpen dat dit vervelend is, maar een wegafzetting wordt voor de veiligheid van eenieder gedaan."