Controles bij arbeidsmigranten in Maashorst, Boekel en Land van Cuijk

De gemeenten Maashorst, Boekel en Land van Cuijk hebben deze week 35 locaties bezocht waar arbeidsmigranten wonen. De controles vonden overdag en 's avonds plaats om zicht te krijgen op hun leef- en werksituatie. Het doel was om vroegtijdig signalen van uitbuiting of mensenhandel te herkennen.

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Bij de gezamenlijke inspecties hebben de drie gemeenten in totaal 35 woonlocaties gecontroleerd. Dit gebeurde zowel overdag als in de avonduren. Het is een actie die onderdeel is van het beleid om de omstandigheden van arbeidsmigranten te monitoren.

De controles zijn erop gericht om de leef- en werksituatie van arbeidsmigranten beter in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke misstanden zoals uitbuiting en mensenhandel. Door vroegtijdig signalen op te vangen, hopen de gemeenten problemen te voorkomen.

De gemeenten Maashorst, Boekel en Land van Cuijk voeren regelmatig dit soort controles uit. Ze willen hiermee zorgen voor een veilige en eerlijke omgeving voor arbeidsmigranten. Bij elke actie worden aandachtspunten en verbeteringen meegenomen.

Het gemeentebestuur benadrukt dat dergelijke controles belangrijk zijn voor het welzijn van arbeidsmigranten. De resultaten van de inspecties worden gebruikt om eventueel verdere maatregelen te treffen.