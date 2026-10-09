Someren ruilt tegels voor planten

In Someren wordt zaterdag tuintegelruil georganiseerd. Lever tegels in en krijg gratis planten terug. De actie helpt de gemeente groener te maken en extreme weersomstandigheden beter te doorstaan.

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Om Someren groener te maken, vindt op zaterdag 10 oktober een speciale actie plaats. Op de parkeerplaats bij De Donck aan de Donksedreef kunnen inwoners tussen negen uur en twaalf uur ’s ochtends hun tuintegels inleveren. Voor elke ingeleverde tegel krijgen ze gratis drie tuinplanten terug. Het aanbod is beperkt, dus op is op.

De actie maakt deel uit van een campagne om het klimaatbestendig maken van tuinen te stimuleren. Groene tuinen zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven en helpen bij het vasthouden van regenwater tijdens zware buien. Hierdoor wordt de druk op het riool verminderd en worden overstromingen voorkomen.

Planten in ruil voor tegels

Er zijn verschillende soorten planten beschikbaar, zoals fruitboompjes, herfstasters, goudaardbei en leliegras. Ook mensen met een balkon of degenen die hun tegels eerder dit jaar al hebben gewipt kunnen deelnemen. Zij moeten een foto of bevestigingsmail van hun deelname aan het NK Tegelwippen laten zien.

Alle ingezamelde tegels worden aangemeld voor het NK Tegelwippen, een landelijke competitie waarin gemeenten strijden om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Aanmelden voor de actie is niet nodig, deelnemers kunnen gewoon langskomen.

Let op: alleen tuintegels worden geaccepteerd. Zand en ander afval kan niet worden ingeleverd.