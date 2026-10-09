Herfstachtig weekend, maar begin komende week krijgen we zacht weer

We krijgen een herfstachtig weekend, maar begin komende week keren de aangename temperaturen terug. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Deze vrijdag is volgens Van Straaten tamelijk wisselvallig. "Meerdere buien worden aangevoerd vanuit het westen en de zon gaan we niet of nauwelijks zien. De temperatuur komt uit tussen de 14 en 16 graden. Dat is een stuk frisser dan eerder deze week." Ook spreekt hij over flink wat wind uit westelijke richting, af en toe windkracht vijf. "Windkracht zes sluit ik ook niet uit. Ook dat zorgt er voor dat het een beetje onstuimig aanvoelt." Vrijdagavond voorspelt hij een 'pittig koufront' dat over de provincie trekt. "Dan gaan de buien nog wat steviger uitpakken en doet ook de wind er een schepje bovenop."

"Het weer van volgende week is aan de zachte kant voor de tijd van het jaar."