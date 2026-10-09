Herfstachtig weekend, maar begin komende week krijgen we zacht weer
We krijgen een herfstachtig weekend, maar begin komende week keren de aangename temperaturen terug. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.
Deze vrijdag is volgens Van Straaten tamelijk wisselvallig. "Meerdere buien worden aangevoerd vanuit het westen en de zon gaan we niet of nauwelijks zien. De temperatuur komt uit tussen de 14 en 16 graden. Dat is een stuk frisser dan eerder deze week." Ook spreekt hij over flink wat wind uit westelijke richting, af en toe windkracht vijf. "Windkracht zes sluit ik ook niet uit. Ook dat zorgt er voor dat het een beetje onstuimig aanvoelt."
Vrijdagavond voorspelt hij een 'pittig koufront' dat over de provincie trekt. "Dan gaan de buien nog wat steviger uitpakken en doet ook de wind er een schepje bovenop."
"Het weer van volgende week is aan de zachte kant voor de tijd van het jaar."
Ook zaterdag wordt volgens de weerman een wisselvallige dag, met flink wat wind. "We hebben dan te maken met buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Maar dan zijn er wel wat meer droge momenten, we gaan de zon wat vaker zien. Wel is het zaterdag aan de frisse kant, hooguit 14 graden. Ook zaterdagavond is er veel wind en kans op windstoten."
Zondag neemt het aantal droge momenten toe. Dan zien we de zon nog wat vaker. Maar het blijft ook dan fris: 14 of 15 graden.
Maar komende week gaat de zon wat vaker schijnen en loopt de temperatuur weer iets op. Dinsdag en woensdag kan het weer zo'n 18 graden worden. "Dat is aan de zachte kant voor de tijd van het jaar."