Carnaval op Dorpsplein Waspik: vergunning verleend

Het Dorpsplein in Waspik wordt van 4 tot en met 9 februari 2027 omgetoverd tot het Maoneblussersplein voor Carnaval. Het evenement heeft een vergunning gekregen van de gemeente Waalwijk.

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Het feest begint op donderdag 4 februari van acht uur ’s avonds tot middernacht en gaat op vrijdag tot en met dinsdag door van twee uur ’s middags tot één uur ’s nachts. Tijdens het evenement wordt een deel van de Raadhuisstraat afgesloten tussen huisnummers 10 en 21. De gemeente heeft ook ontheffing verleend voor het veroorzaken van geluid tijdens de carnavalsdagen.