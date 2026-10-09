Kerststal op Pastoor Bertensplein in Bladel krijgt vergunning

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een kerststal op het Pastoor Bertensplein. De kerststal staat er van 12 december 2026 tot en met 3 januari 2027.

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De kerststal zal gedurende de feestdagen te zien zijn op het plein in Bladel. Het evenement heeft een vergunning gekregen onder de regels voor bijzondere activiteiten. Hiermee wil de gemeente het plein een sfeervol aanzien geven tijdens de kerstperiode.