Sanitairgebouw in Sint Anthonis mag worden verbouwd en vergroot

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en vergroten van een sanitairgebouw aan de Bosweg 36 in Sint Anthonis. Het besluit is genomen op 6 oktober 2026.

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Het sanitairgebouw krijgt aanpassingen die zowel technisch als bouwkundig zijn. Deze werkzaamheden zijn goedgekeurd volgens het omgevingsplan. Het gebouw staat in Sint Anthonis, een plaats in de gemeente Land van Cuijk.