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Reclamevergunning verleend voor Haviksberg in Hoogerheide
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van handelsreclame aan de Haviksberg 4 in Hoogerheide.
De vergunning is op 7 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame, bedoeld om een bedrijf of product onder de aandacht te brengen. Haviksberg ligt in het dorp Hoogerheide, dat onderdeel is van de gemeente Woensdrecht.
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