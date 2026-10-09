Advertentie
Gemeente Land van Cuijk wil grond verhuren in Vierlingsbeek
De gemeente Land van Cuijk heeft plannen om grond bij Soetendaal in Vierlingsbeek te verhuren. Het gaat om stroken grond naast percelen van erfpachters.
De stroken grond krijgen een maatschappelijke functie en worden beschikbaar gesteld voor sportactiviteiten. Dit moet bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap in Vierlingsbeek.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie