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Extra oprit aangelegd bij Bus 3 in Oploo
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een extra oprit bij Bus 3 in Oploo. Het besluit is op 6 oktober 2026 genomen.
De nieuwe oprit wordt gerealiseerd op het adres Bus 3 in Oploo. Het gaat om het aanleggen of veranderen van een uitweg. Dit soort werkzaamheden kunnen het verkeer rondom de locatie verbeteren of het terrein beter bereikbaar maken.
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