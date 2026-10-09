Tijdelijke woonunit geplaatst in Vortum-Mullem

In Vortum-Mullem is toestemming verleend voor een tijdelijke woonunit tijdens de verbouwing van een woning aan de Heiweg.

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De woonunit mag twee jaar blijven staan en is bedoeld als oplossing tijdens de verbouwing van het huis. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.