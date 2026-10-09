Veehouderij in Vorstenbosch mag worden aangepast

De gemeente Bernheze heeft toestemming gegeven voor een wijziging aan een veehouderij aan de Molenweg in Vorstenbosch. Het besluit is op 7 oktober 2026 genomen en treedt direct in werking.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning die ook geldt als melding binnen het Besluit activiteiten leefomgeving. Over de eerdere ontwerpbeschikking zijn geen bezwaren ingediend. In het definitieve besluit zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, zonder dat de uiteindelijke conclusie is veranderd.