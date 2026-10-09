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Verkoopstandplaats bij Bisschopshoeve Breda vanaf maandag
Vanaf maandag is er een vergunning verleend voor een tijdelijke verkoopstandplaats bij Winkelcentrum Bisschopshoeve in Breda.
De standplaats mag vanaf maandag 10 oktober tot en met dinsdag 9 januari 2027 worden gebruikt. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Breda en valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.
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