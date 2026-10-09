Gratis tegeltaxi haalt tegels op in Cranendonck

Op woensdag 14 oktober rijdt er in Cranendonck een tegeltaxi rond. Inwoners kunnen gratis maximaal 15 vierkante meter aan tuintegels laten ophalen. Zo wordt het makkelijker om ruimte te maken voor meer groen in de tuin.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck wil inwoners stimuleren om hun tuin groener te maken. Het verwijderen van tegels draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en hitte in de buurt. Daarnaast zorgt het voor een aangenamere leefomgeving.

Wie gebruik wil maken van de gratis tegeltaxi, kan eenvoudig zijn tegels aanmelden en klaarzetten. De taxi haalt maximaal 15 vierkante meter aan tegels op. De actie vindt plaats op woensdag 14 oktober en is bedoeld om bewoners te helpen hun tuin sneller te vergroenen.

NK Tegelwippen

De tegeltaxi is onderdeel van een grotere campagne: het NK Tegelwippen. Gemeenten door heel Nederland strijden om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Inwoners van Cranendonck kunnen hun gewipte tegels aanmelden om mee te helpen de gemeente hoog op de ranglijst te krijgen.

Het NK Tegelwippen loopt nog tot en met 31 oktober. Meer informatie over de tegeltaxi en het NK is te vinden via de website van de gemeente Cranendonck.