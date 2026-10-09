Veldhoven hijst regenboogvlag voor Coming Out Day

Bij het gemeentehuis in Veldhoven is vrijdag de regenboogvlag gehesen. Het initiatief vraagt aandacht voor de acceptatie van lhbtig+ personen in aanloop naar Coming Out Day op 11 oktober.

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De regenboogvlag hangt dit weekend bij het gemeentehuis van Veldhoven. Met deze actie wil de gemeente laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Coming Out Day wordt jaarlijks op 11 oktober gehouden. Het is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor mensen die openlijk uitkomen voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. In Nederland wordt de regenboogvlag vaak gehesen om solidariteit en steun te tonen.

Door de vlag te hijsen, benadrukt Veldhoven het belang van acceptatie en gelijkheid voor lhbtig+ personen. Het is een symbolisch gebaar dat laat zien dat de gemeente inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan.

Het initiatief sluit aan bij bredere activiteiten rondom Coming Out Day, waarin gemeenten en organisaties aandacht vragen voor diversiteit en respect. In Veldhoven is de vlag tot en met het weekend te zien.