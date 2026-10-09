Daniëlle helpt waar ze kan in Schadewijk

Daniëlle uit Schadewijk in Oss maakt het verschil met kleine gebaren. Ze doet boodschappen voor ouderen, brengt groenten naar mensen die het nodig hebben en zorgt voor contact in de wijk.

Gevonden voor jou

Al tien jaar woont Daniëlle in Schadewijk, waar ze inmiddels een bekend gezicht is. Door haar contacten met buurtbewoners, de wijkraad en ONS welzijn raakte ze steeds meer betrokken bij het leven in de wijk. Dat leidde tot haar rol als vrijwilliger bij ONS welzijn.

Een concreet voorbeeld van haar inzet was tijdens een sneeuwperiode, toen oudere bewoners niet naar buiten konden. Daniëlle werd gevraagd om hulp te regelen, maar besloot zelf boodschappen te doen. Sindsdien weten buurtbewoners haar te vinden voor hulp bij praktische zaken. Of het nu gaat om een boodschap, een ritje of even bijspringen, Daniëlle staat klaar.

Contact maakt het verschil

Twee jaar lang bezocht Daniëlle een bewoonster uit de wijk. Samen deden ze boodschappen of dronken ze een kopje thee. Het echte verschil zat in het persoonlijke contact. De dochter van de vrouw schreef haar later: “Mijn moeder had weer het gevoel dat ze erbij hoorde.” Dat heeft Daniëlle geraakt en bevestigd hoe belangrijk aandacht kan zijn.

Bij de moestuin van ONS welzijn zet Daniëlle zich ook in. Toen er groenten beschikbaar waren, zorgde ze dat die bij Stichting Quiet terechtkwamen. Daar konden mensen met een klein budget profiteren van de oogst. Dit soort initiatieven laat zien hoe je met kleine acties veel kunt betekenen.

Betrokkenheid in de wijk

Daniëlle gelooft dat de kracht van een wijk zit in het omzien naar elkaar. Het hoeft niet groot te zijn: een vuilnisbak buiten zetten of een boodschap doen kan al een groot verschil maken. Ze benadrukt dat hulp tijdelijk moet zijn en geen vanzelfsprekendheid. Het draait om samen verantwoordelijkheid nemen.

Met haar inzet hoopt Daniëlle ook een schonere Schadewijk te realiseren. Ze vindt het zwerfafval onnodig en hoopt dat bewoners gezamenlijk actie ondernemen. Voor haar gaat buurtbetrokkenheid niet alleen over reageren op problemen, maar ook over samen zorgen voor een prettige omgeving.

Haar verhaal toont hoe kleine gebaren een grote impact kunnen hebben. Of het nu gaat om een boodschap, een telefoontje of een krat groenten, Daniëlle laat zien dat betrokkenheid eenvoudig kan beginnen. Haar motto: "Ik doe mee of ik kom helpen."