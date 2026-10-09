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Vergunning verleend voor Openbare Verkoop in Berghem
De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor de Openbare Verkoop in Berghem. Het evenement vindt plaats op 25 oktober 2026 aan de Sportstraat 3.
De Openbare Verkoop is een evenement dat in Berghem georganiseerd wordt. De gemeente heeft toestemming gegeven om het op deze locatie te houden. De vergunning werd op 6 oktober 2026 verleend.
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