Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor Openbare Verkoop in Berghem

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor de Openbare Verkoop in Berghem. Het evenement vindt plaats op 25 oktober 2026 aan de Sportstraat 3.

Gevonden voor jou

De Openbare Verkoop is een evenement dat in Berghem georganiseerd wordt. De gemeente heeft toestemming gegeven om het op deze locatie te houden. De vergunning werd op 6 oktober 2026 verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oss

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.