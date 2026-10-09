Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen op Burchtplein in Geertruidenberg

In Geertruidenberg is een individuele gehandicaptenparkeerplaats aangewezen op het Burchtplein, dichtbij het woonadres van de aanvrager. Dit besluit is genomen om de mobiliteit en verkeersveiligheid van mindervaliden te ondersteunen.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats komt in aanmerking omdat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart en geen eigen parkeergelegenheid heeft. Het Burchtplein, waar de maximumsnelheid dertig kilometer per uur is, ligt binnen de bebouwde kom van Geertruidenberg. Het gemeentebestuur benadrukt het belang van toegankelijkheid en een actief leven voor mindervaliden.