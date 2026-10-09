Navigatie overslaan
Ontdek

Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen op Burchtplein in Geertruidenberg

In Geertruidenberg is een individuele gehandicaptenparkeerplaats aangewezen op het Burchtplein, dichtbij het woonadres van de aanvrager. Dit besluit is genomen om de mobiliteit en verkeersveiligheid van mindervaliden te ondersteunen.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats komt in aanmerking omdat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart en geen eigen parkeergelegenheid heeft. Het Burchtplein, waar de maximumsnelheid dertig kilometer per uur is, ligt binnen de bebouwde kom van Geertruidenberg. Het gemeentebestuur benadrukt het belang van toegankelijkheid en een actief leven voor mindervaliden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.