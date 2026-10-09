Vergunning verleend voor kappen boom in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van een grote boom aan de Europalaan in Heeze. Het besluit is op 7 oktober genomen.

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Het gaat om het vellen van houtopstanden, wat betekent dat bomen worden verwijderd. De vergunning heeft betrekking op een boom aan de Europalaan 23. Belangrijke stukken hierover liggen zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.