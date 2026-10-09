Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor kappen boom in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van een grote boom aan de Europalaan in Heeze. Het besluit is op 7 oktober genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om het vellen van houtopstanden, wat betekent dat bomen worden verwijderd. De vergunning heeft betrekking op een boom aan de Europalaan 23. Belangrijke stukken hierover liggen zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.