Advertentie
Vergunning verleend voor kappen boom in Heeze
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van een grote boom aan de Europalaan in Heeze. Het besluit is op 7 oktober genomen.
Het gaat om het vellen van houtopstanden, wat betekent dat bomen worden verwijderd. De vergunning heeft betrekking op een boom aan de Europalaan 23. Belangrijke stukken hierover liggen zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie