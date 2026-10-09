Meierijstad wijst 92 parkeerplaatsen aan voor elektrische auto’s

De gemeente Meierijstad heeft besloten 92 parkeerplaatsen in te richten voor het opladen van elektrische auto's. Dit moet de groeiende vraag naar laadmogelijkheden op openbare plekken ondersteunen.

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De aangewezen parkeerplaatsen zijn verspreid over verschillende locaties in de gemeente. Elektrische auto’s kunnen hier alleen parkeren als ze daadwerkelijk aan de laadpaal gekoppeld zijn. Het besluit is genomen om de overstap naar elektrisch rijden te stimuleren en bij te dragen aan klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs.