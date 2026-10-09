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Nieuwbouw infraloods toegestaan in Mierlo
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor de bouw van een infraloods aan de Goorsedijk in Mierlo. Het besluit is op 7 oktober 2026 verzonden.
De nieuwbouw betreft een opslagloods voor infrastructuurmateriaal. De vergunning maakt het mogelijk om het gebouw op het terrein aan de Goorsedijk 6 te realiseren. Het besluit is onderdeel van een reguliere procedure, waarbij de standaardregels voor omgevingsvergunningen worden gevolgd.
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