Gemeente Moerdijk geeft groen licht voor bouw van 12 woningen

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van twaalf woningen aan Het Veld in Zevenbergschen Hoek.

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Het project betreft de bouw van nieuwe woningen op een locatie zonder huisnummer aan Het Veld. De vergunning is op 7 oktober verstuurd en treedt in werking na bekendmaking van het besluit. Het gaat om een nieuwbouwproject dat bijdraagt aan de woningvoorraad in Zevenbergschen Hoek.