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Gemeente Moerdijk geeft groen licht voor bouw van 12 woningen
De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van twaalf woningen aan Het Veld in Zevenbergschen Hoek.
Het project betreft de bouw van nieuwe woningen op een locatie zonder huisnummer aan Het Veld. De vergunning is op 7 oktober verstuurd en treedt in werking na bekendmaking van het besluit. Het gaat om een nieuwbouwproject dat bijdraagt aan de woningvoorraad in Zevenbergschen Hoek.
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