Dakkapel aan woning in Vlierden mag worden gebouwd

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Hoge Zijdeweg in Vlierden. Het besluit is op 7 oktober 2026 genomen.

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De vergunning betreft een omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het plaatsen van de dakkapel voldoet aan de regels voor bouwen binnen het bestemmingsplan. Het besluit en bijbehorende documenten zijn beschikbaar voor inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken.