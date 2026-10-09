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Novemberfest in Helvoirt krijgt ontheffing voor alcohol

De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het Novemberfest in Helvoirt. Het evenement vindt plaats op 1 november 2026 aan de Sportlaan 1a.

Gevonden voor jou

De ontheffing is op 6 oktober 2026 verzonden. Tijdens het Novemberfest mag op de locatie alcohol worden geschonken, wat normaal niet is toegestaan zonder speciale toestemming. Het evenement wordt georganiseerd op een bekende locatie in Helvoirt.

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