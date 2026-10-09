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Kerstmarkt Ulicoten krijgt groen licht voor evenement

De Kerstmarkt op het Bremerplein in Ulicoten heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 13 december van twaalf tot vijf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de Kerstmarkt is op 7 oktober verleend. Tijdens het evenement kunnen bezoekers genieten van kraampjes en activiteiten op het Bremerplein in Ulicoten.

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