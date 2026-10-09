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Gemeente Dongen stelt strategie fysieke leefomgeving vast
Het college van Dongen heeft de strategie voor de fysieke leefomgeving tot 2028 vastgesteld. Het document wordt aan de provincie gestuurd en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.
De strategie richt zich op hoe de gemeente Dongen de leefomgeving de komende jaren uitvoert en handhaaft. Het plan bevat ook richtlijnen voor handhavingsmaatregelen en termijnen. Het college heeft het besluit genomen tijdens een vergadering op 17 december 2024.
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