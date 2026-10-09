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Uitrit aan Raadhuisstraat in Sprang-Capelle krijgt groen licht

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een uitrit aan de Raadhuisstraat 94 in Sprang-Capelle. Het besluit is op 9 oktober bekendgemaakt.

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Met de omgevingsvergunning mag de eigenaar van het perceel de bestaande toegang aanpassen. Het gaat om een wijziging in het gebruik van de uitweg. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

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