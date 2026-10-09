Ontheffing sluitingstijd SCC Den Bolder voor jubileumconcert

De burgemeester van Waalwijk heeft ontheffing verleend voor SCC Den Bolder in Waspik. Het sluitingsuur is verlengd tot twee uur ’s nachts na het jubileumconcert van Metallikoor op zondag 25 oktober.

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De ontheffing is bedoeld voor een borrel na het concert, speciaal voor koorleden en gasten. Het jubileumconcert vindt plaats in SCC Den Bolder aan de Schoolstraat 19 in Waspik. Het besluit werd op 7 oktober bekendgemaakt.