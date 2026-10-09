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Gehandicaptenparkeerplaats bij woning in Sprang-Capelle
Bij een woning aan de Emmastraat in Sprang-Capelle is besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te plaatsen. Het verkeersbesluit werd genomen door het College van Waalwijk.
De parkeerplaats komt in de directe omgeving van Emmastraat 5 en is bedoeld voor het voertuig van de bewoner. Het bord E6 wordt geplaatst, waarmee alleen dit specifieke voertuig daar mag parkeren. De bewoner heeft geen eigen parkeerplek en beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart.
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