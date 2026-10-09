Kinderwijkraad Vliedberg presenteert manifest voor veilige wijk

De kinderwijkraad Vliedberg heeft donderdagmiddag een manifest onthuld. Het document, opgesteld met de jeugdburgemeesters van Heusden, bevat plannen voor een vreedzame, schone en veilige wijk.

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De kinderwijkraad Vliedberg heeft samen met de jeugdburgemeesters van Heusden nagedacht over wat er beter kan in de wijk. Het resultaat is een manifest met ideeën om de wijk prettiger en veiliger te maken. Er wordt vooral ingezet op een vreedzame omgeving waarin kinderen leuke activiteiten met elkaar kunnen ondernemen.

Na de onthulling van het manifest werd het document ondertekend door verschillende betrokken organisaties. Kindcentrum De Vlechter, Basisschool 't Palet, Stichting de Schroef, Woonveste en Bijeen Heusden hebben hun steun aan de plannen uitgesproken.

Wat is een vreedzame wijk?

Een vreedzame wijk is een buurt waarin kinderen, jongeren, ouders en professionals samenwerken aan een inclusieve en rechtvaardige omgeving. Het doel is een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar kinderen en jongeren een stem hebben in het verbeteren van de leefomgeving.

De kinderwijkraad Vliedberg wil samen met buurtbewoners en andere betrokkenen zorgen voor een fijne en veilige wijk. Het manifest is een eerste stap om deze visie werkelijkheid te maken.