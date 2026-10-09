Peelland Interventie Team controleert op veiligheid in Laarbeek

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft in 2025 tijdens drie actiedagen in Laarbeek dertien locaties gecontroleerd. Daarbij werden onder andere illegale rookwaren, merkkleding en hennep gevonden. Het PIT werkt samen met diverse organisaties om de veiligheid in de Peelregio te verbeteren.

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Het Peelland Interventie Team, kortweg PIT, bestaat sinds 2016 en voert regelmatig controles uit in de Peelregio. Het team werkt samen met zes Peelgemeenten, de politie, Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant en andere partners. Naast deze vaste partners sluiten ook organisaties zoals de Douane, Enexis en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij sommige controles aan.

In 2025 voerde het PIT in totaal 41 actiedagen uit, waaronder drie in Laarbeek. Tijdens deze controles werden in Laarbeek dertien locaties gecontroleerd. Het team trof daarbij verschillende overtredingen aan, zoals het bezit van illegale rookwaren en merkkleding. Ook werden hennep en gestolen goederen gevonden.

Criminaliteit in de Peel

De controles in 2025 brachten diverse vormen van criminaliteit aan het licht. Binnen de Peelgemeenten werden 38 milieuovertredingen en 31 brandveiligheidsovertredingen geconstateerd. Daarnaast waren er 30 overtredingen van het omgevingsplan. Zeventien keer stuitte het PIT op illegale prostitutie, soms met signalen van mensenhandel.

Bij de acties werden ook bijna vijf miljoen illegale sigaretten, ruim negenhonderd vapes en duizend kilo waterpijptabak in beslag genomen. Verder vond het team zes wapens en meer dan zes kilo hennep. In totaal resulteerden de controles in boetes en terugvorderingen van bijna 700.000 euro.

Belang van meldingen

De Maand van de Veiligheid in Laarbeek, gestart op 14 september, benadrukt het belang van meldingen door inwoners. Volgens burgemeester Lianne van der Aa zijn inwoners de oren en ogen van de buurt. Hun meldingen helpen het PIT en andere organisaties bij het aanpakken van verdachte situaties en criminaliteit.

Door dergelijke acties hoopt het PIT de veiligheid in de Peelregio, waaronder Laarbeek, verder te verbeteren.